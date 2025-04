Chrigor, ex-Exaltasamba, retorna aos palcos para comemorar aniversário de Brasília

Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba, se apresentará no RECORD nas Cidades em 21 de abril, como parte das celebrações dos 65 anos de Brasília. O cantor, conhecido por sucessos que marcaram os anos 90, promete um show com músicas nostálgicas e animadas na Esplanada dos Ministérios. A festa promete emocionar e entreter o público de Brasília com muito pagode.



