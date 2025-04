Ciclista imprudente é flagrado deitado em bicicleta no trânsito do DF

Um telespectador da RECORD fez um flagrante de imprudência: um ciclista deitado em sua bicicleta trafegando pela Elmo Serejo, em Taguatinga (DF), no último sábado (29) à tarde. O registro ocorreu quando o motorista seguia em direção ao Plano Piloto.



Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, esse comportamento pode resultar em multas superiores a R$ 100 e até na remoção da bicicleta. Apesar da falta de especificações exatas no Código de Trânsito Brasileiro sobre como pedalar em pontos específicos, é exigido que ciclistas respeitem as regras de trânsito.



