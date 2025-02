CLDF: distritais querem votar de forma ágil o Plano Diretor Territorial do DF

A Câmara Legislativa do DF retoma atividades pós-recesso com a discussão do Plano Diretor Territorial do DF. A primeira audiência, marcada para o dia 10, contará com o secretário de Urbanismo, Marcelo Vaz, e reflete a prioridade estabelecida para 2025 pelo governador Ibaneis Rocha. Segundo o presidente da CLDF, Wellington Luiz, a intenção é ampliar o debate e prevenir fake news antes do período eleitoral de 2024, além de evitar aprovar emendas controversas, como as que autorizavam motéis na via W3.