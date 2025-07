Companhia aérea é acusada de negligência ao deixar idosos sem auxílio em aeroporto

A família de Antônio e Antônia, de 86 e 80 anos, acusa a LATAM de negligência após o casal ser deixado sozinho na área externa do aeroporto de Brasília. A filha contratou assistência especial para os pais durante a viagem.



A LATAM alega que os idosos optaram por aguardar a chegada da filha do lado de fora. No entanto, um vídeo mostra o casal em uma mureta, sem orientação. "Ela tem problemas de saúde", relata a filha, preocupada com a segurança dos pais. A família pretende acionar a justiça para evitar que o incidente se repita.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!