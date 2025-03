Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal

Este fim de semana em Brasília oferece diversas opções culturais. O Circo Maximus no Boulevard Shopping apresenta espetáculos a partir de R$20, com a magia do circo encantando gerações. O Festival Urgente promete agitar a Galeria dos Estados com shows de Ellen Oléria e Samba Urgente, no sábado (29) e domingo (30), a partir das 18h.



No Teatro Sesc da 504 Sul, a comédia "Como Arruinar Seu Relacionamento" será encenada na sexta (28) às 20h, e no domingo com sessões às 18h e 20h. O espetáculo "Radojka" acontece no Teatro Unip na 913 Sul, sexta e sábado às 20h, e domingo às 19h30, com ingressos a partir de R$42 pelo site Simpla. No sábado, o projeto Tenor Chorão oferece uma apresentação gratuita às 9h na Administração Regional de Arniqueira, destacando a riqueza do choro e do violão.



