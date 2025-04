Conflito entre indígenas e polícia na Esplanada dos Ministérios interdita trânsito

Indígenas se reuniram em frente ao Congresso Nacional para reivindicar direitos. Segundo a Polícia Militar, alguns manifestantes tentaram ultrapassar os limites estabelecidos, levando à intervenção policial com bombas de efeito moral para contê-los. Um militar do corpo de bombeiros foi visto auxiliando uma pessoa não identificada. O trânsito na esplanada foi interrompido devido à manifestação e à presença de viaturas e ambulâncias.



