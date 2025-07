Congresso Nacional abre as portas para a criançada

O Congresso Nacional estará aberto à visitação com uma programação especial para crianças todos os dias da semana até 31 de julho, das 9h às 17h, com grupos de até 55 pessoas a cada meia hora. Déborah Aschar, responsável pela iniciativa, destaca a importância do projeto piloto, que atende um antigo pedido dos pais para criar um espaço educativo para crianças.



A visita inclui um espaço dedicado ao aprendizado sobre os três poderes do Brasil. Alice, uma das visitantes, compartilhou sua experiência: "Aqui é um lugar que tem muita história, muita arte, muita cultura." A visita é acessível ao público em geral com mediadores disponíveis em várias línguas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!