Copa do Brasil: Capital busca reviravolta após sofrer goleada do Botafogo no jogo de ida

O jogo da Copa do Brasil entre o Capital e o Botafogo ocorre nesta quinta-feira (22) às 21h30 na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O repórter Manoel de Oliveira descreve a atmosfera como "um grande espetáculo" e destaca que a bilheteria está aberta até o início do jogo, com ingressos também disponíveis online.



O Botafogo entra em campo com um time misto, enquanto o Capital contará com força máxima, buscando reverter o placar do primeiro jogo, onde o Botafogo venceu por 4 a 0.



