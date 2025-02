Corpo de trabalhador eletrocutado durante pré-carnaval em Goiânia é enterrado

O corpo de Nero Martins, de 65 anos, foi velado nesta segunda-feira (24), em Taguatinga, no Distrito Federal. Nero faleceu ao ser eletrocutado enquanto trabalhava em um trio elétrico no pré-carnaval de Goiânia. Na cerimônia de despedida, amigos e familiares destacaram seu caráter prestativo e metódico no trabalho. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente, incluindo o uso de equipamentos de segurança.



Tatiane Rodrigues, filha de Nero, questionou falhas na segurança do evento e na assistência prestada ao pai após o ocorrido. "Se a altura do trio elétrico fosse adequada, meu pai não teria que estar lá em cima levantando os fios", afirmou ela, buscando respostas das autoridades responsáveis.



