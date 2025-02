Cota de emprego em obras públicas para pessoas em situação de rua começa a valer no DF

Uma nova política pública entrou em vigor no Distrito Federal, exigindo que 2% das vagas de trabalho em licitações de serviços e obras públicas sejam destinadas a pessoas em situação de rua. A lei, aprovada em 2018, foi regulamentada em maio do ano passado, envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria do Trabalho. A primeira é responsável pelo cadastramento e acompanhamento assistencial, enquanto a segunda contacta empresas para garantir o cumprimento da lei.



