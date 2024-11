Cratera engole carro de empresa de internet no Sol Nascente

As fortes chuvas continuam causando estragos no Distrito Federal. Nesta segunda-feira (4), o carro de uma empresa de internet foi engolido por um buraco no Trecho 3 do Sol Nascente. Apesar dos danos ao veículo, o motorista não se feriu. Além disso, moradores relataram que o problema ocorre frequentemente na região. A Secretaria de Obras do DF informou que uma equipe da pasta está a caminho.