Crianças e adolescentes poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal realizará um mutirão para a emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional para crianças e adolescentes. O evento ocorrerá nos dias 29 e 30 de abril no estacionamento do Shopping Popular em Brasília .



Pais ou responsáveis devem levar a certidão de nascimento original da criança ou adolescente e uma declaração obrigatória disponível no site da Sejuç. O atendimento será por ordem de chegada com distribuição de senhas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!