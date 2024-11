Crime de oportunidade: saiba o que é como evitar ser a próxima vítima

Um indivíduo mal-intencionado, sem ter planejado cometer qualquer infração penal, percebe uma oportunidade de obter algum tipo de vantagem e a aproveita. Essa é a definição de “crime de oportunidade”, que vai além do ditado “a ocasião faz o ladrão”. No último mês, esse delito fez vítimas em diversas cidades do DF. Saiba como evitar ser a próxima.