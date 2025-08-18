Logo R7.com
Criminosos furtam caixas com abelhas em centro de pesquisa no Parque da Cidade, no DF

Pesquisador relata três furtos seguidos e perda significativa de colmeias

DF Record|Do R7

O pesquisador Luiz Lustosa, do Centro de Criação de Abelhas no Parque da Cidade, no DF, teve suas colmeias furtadas em três ocasiões recentes. De acordo com o registro da ocorrência, foram levadas 27 colmeias de diferentes espécies. Ao todo, 13 colmeias da abelha Mandaguari, 12 de Jataí e duas da abelha Uruçu-Amarela foram furtadas.

Luiz acredita que os culpados conheciam bem o local e os procedimentos para remoção das colmeias, que têm valor comercial significativo. As perdas são estimadas em pelo menos R$ 15 mil, e uma das espécies está ameaçada de extinção. O caso foi registrado na Polícia Civil do DF, e denúncias são buscadas para encontrar os responsáveis.

