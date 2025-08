Cuidados com a seca em Brasília: 90 dias sem chuva e umidade abaixo do recomendado

A capital federal está há mais de 90 dias sem chuvas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 30%, inferior aos níveis recomendados pela OMS. Enfrentamos em 2024 a maior estiagem da história da capital. A última chuva ocorreu em 1º de maio. As previsões indicam que as chuvas devem retornar apenas em outubro, início da primavera.



Para enfrentar o clima seco, recomenda-se hidratação constante, como beber água, suco ou água de coco, e evitar exercícios nos horários mais quentes.



