De gari a empreendedor: conheça a história de Alisson, exemplo de superação no DF

Alisson Fernando, gari de Ceilândia, no Distrito Federal, participou de um curso gratuito em manutenção de smartphones e agora possui sua própria loja. Durante o dia, ele atua na limpeza urbana e à tarde atende clientes em sua loja. O projeto Capacita Gari, que possibilitou essa transformação, já beneficiou mais de 150 garis, oferecendo novas oportunidades profissionais.



Alisson começou atendendo em um quiosque em sua casa, realizando trocas de tela e bateria, e atualmente enfrenta o desafio de promover maior conscientização sobre a importância do trabalho dos garis para manter a cidade limpa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!