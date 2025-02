De origem simples, jovens do DF conquistam vagas em curso de medicina

Duas jovens do Distrito Federal, Isabela e Joyce, foram aprovadas em várias faculdades de medicina. Isabela se dedicou por quatro anos, utilizando materiais doados e seguindo um cronograma rigoroso. "O segredo é sentar, fazer simulado e estudar", compartilha Isabela, que encontrou motivação no desejo de fazer cardiologia e obstetrícia. Joyce, que deixou a roça para estudar, destaca que a fé e o esforço foram essenciais para sua aprovação na UnB e em outras faculdades. "Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa também", diz Joyce. Ambas enfrentaram desafios significativos, mas agora servem de inspiração para suas famílias e comunidades.



