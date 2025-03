Decisão do STF muda composição da Câmara e leva à perda de mandatos

A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) desta quinta-feira (13) em alterar as regras de distribuição das “sobras eleitorais” mudou a composição da Câmara dos Deputados. Com isso, sete parlamentares, incluindo Gilvan Maximo (Republicanos-DF), perderam seus mandatos. Entre os possíveis substitutos estão quatro políticos do Amapá.



A controvérsia gira em torno das sobras eleitorais, que agora devem ser aplicadas nesta legislatura. Partidos e candidatos precisam atingir 80% do coeficiente eleitoral, enquanto candidatos individualmente devem alcançar 20%. O Tribunal Superior Eleitoral ainda precisa se pronunciar oficialmente sobre a recontagem dos votos, e os parlamentares têm a possibilidade de recorrer da decisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!