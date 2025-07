Deputados distritais estão em recesso e balanço do primeiro semestre é positivo

Os deputados distritais entraram em recesso parlamentar após aprovar 134 proposições na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No último dia antes da pausa, foram aprovados 47 projetos de lei, 47 decretos legislativos, 8 projetos de lei complementar e 6 resoluções, além de 20 projetos enviados pelo Palácio do Buriti. Sob a liderança do presidente da Câmara, Wellington Luiz, houve um esforço de consenso entre forças divergentes.



Questões como a atualização da lei do uso e ocupação do solo e o crédito especial para superendividados foram resolvidas. O segundo semestre promete debates intensos, incluindo a CPI do Rio Melchior e a discussão do novo Pdot.



