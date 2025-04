DF antecipa vacinação contra gripe e já imunizou 80 mil pessoas

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou em todo o Brasil, mas o Distrito Federal antecipou o início e já imunizou mais de 80 mil pessoas. A meta é vacinar pelo menos 90% do grupo prioritário, que inclui crianças de até 6 anos, gestantes e idosos. As vacinas protegem contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B e estão disponíveis em mais de 100 salas ao longo do ano no DF.



Segundo um médico, a vacinação antecipada é essencial para preparar o corpo para o período crítico, ao final de abril. A professora Adelina e a dona Maria, que não perde a imunização anual, são alguns dos que já tomaram a vacina.



