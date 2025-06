DF e Goiás estudam proposta para unificar taxa de acostagem na Rodoviária do Plano Piloto

O governo do Distrito Federal propôs unificar a taxa de acostamento na Rodoviária do Plano Piloto, definindo um valor de R$ 5,50 por parada para todas as empresas de ônibus que operam na região. A medida, prevista para entrar em vigor em outubro, visa reduzir custos operacionais, mas levanta preocupações quanto ao aumento no preço das passagens.



