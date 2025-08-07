Logo R7.com
Dia dos Pais: cuidados essenciais para não cair em golpes nas compras

Federação Brasileira de Bancos emitiu alerta sobre fraudes online durante o período

DF Record|Do R7

A Federação Brasileira de Bancos alertou sobre a ocorrência de golpes relacionados a compras na internet durante o período que antecede o Dia dos Pais. Criminosos têm utilizado páginas falsas e clonado sites conhecidos para enganar consumidores. Veja dicas importantes para evitar esses golpes, como desconfiar de ofertas muito vantajosas nas redes sociais e sempre verificar se o site é seguro antes de inserir dados pessoais.

