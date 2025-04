Distribuidoras de bebidas no DF que funcionam 24 horas terão horário limitado

A partir desta segunda-feira (31), distribuidoras de bebidas em áreas comerciais e residenciais do Distrito Federal irão funcionar das 6h à meia-noite. Esta decisão foi publicada no Diário Oficial do DF e busca reduzir crimes vinculados ao consumo de álcool.



A fiscalização da medida será feita pela Polícia Militar e pelas administrações regionais. O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, declarou que a maioria da população apoia a limitação dos horários, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores: "A grande maioria da população apoia essa medida que busca trazer a normalidade, o respeito daqueles moradores que querem dormir melhor."







