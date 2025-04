Do Cerrado ao espaço: grão-de-bico e batata doce do DF embarcam em missão espacial

Uma missão da empresa aeroespacial Blue Origin levou apenas mulheres ao espaço na última segunda-feira (14). Entre elas estava a astronauta Aisha Bowe, que conduzirá testes com sementes de grão-de-bico e mudas de batata doce desenvolvidas pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em Brasília . O experimento faz parte da rede Space Farming Brazil, uma parceria com a Agência Espacial Brasileira que estuda o cultivo em ambientes com baixa gravidade. As espécies foram escolhidas por sua resistência e valor nutricional. Bowe é ex-cientista da NASA e destacou a importância do experimento, mostrando os tubos de ensaio com as mudas de batata doce e os sacos com o grão-de-bico.



