Dois homens são presos suspeitos de tráfico de drogas no Plano Piloto, no DF

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no Plano Piloto, no Distrito Federal. Eles estavam sendo monitorados pela polícia devido à suspeita de venda de substâncias alucinógenas. Durante as buscas nos endereços dos suspeitos, a polícia apreendeu mil comprimidos de ecstasy, 250 micropontos de LSD, LSD líquido, 150 gramas de skunk, 150 gramas de haxixe e uma quantia em dinheiro. Os suspeitos foram presos em flagrante. Um terceiro envolvido está foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!