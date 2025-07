Um acidente na BR-040, no sentido Luziânia (GO), deixou duas pessoas mortas. Um ciclista de 51 anos foi atropelado por um motociclista e morreu no local. O piloto da moto foi levado à UPA do Jardim Ingá, mas não resistiu aos ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!