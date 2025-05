Eixo Monumental, Parque da Cidade e Samambaia terão intervenções no trânsito no final de semana

Neste fim de semana, o Detran-DF realizará intervenções no trânsito do Distrito Federal para acomodar eventos culturais. Na via N1 e no contorno do Estádio Nacional de Brasília, haverá sinalização para a travessia segura de pedestres e combate ao estacionamento clandestino.



No Centro de Convenções Ulisses Guimarães, o show de Toquinho e Demônios da Garoa resultará em sinalizações para evitar estacionamento ao longo das vias S1/N1 e N1/S1.



Em Samambaia, ocorrerá uma sinalização para um evento relacionado ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.



No Parque da Cidade, começa o Funn Festival, ao longo do parque haverá orientações adicionais através de painéis eletrônicos, começando neste sábado e terminando no domingo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!