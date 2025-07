Eleição do comando do PT-DF complica aliança das esquerdas e aposta em candidatura própria

Guilherme Sigmaringa foi eleito presidente do PT no Distrito Federal com 4.534 votos, de um total de mais de 7 mil eleitores. O resultado revela um movimento dentro do partido favorável à candidatura própria ao governo do DF em 2026.



Essa definição pode dificultar alianças com outros partidos de esquerda, como ocorreu em 2022, quando o PT apoiou Leandro Grass, do Campo Progressista. Há articulações em curso para uma possível filiação de Grass ao PT, mas, nesse caso, ele teria que disputar as prévias internas da legenda — concorrendo com nomes como o ex-deputado Geraldo Magela.



