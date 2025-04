Eleição do PT no DF evidencia divisão interna e pode influenciar cenário de 2026

A eleição para a presidência do PT (Partido dos Trabalhadores) no Distrito Federal em 6 de julho está gerando expectativas de confronto. Rejane Pitanga, ex-presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), desponta como representante da esquerda petista. Enquanto isso, Ricardo Valle apoia Chico Vigilante, que condiciona sua candidatura ao consenso interno.



A eleição pode indicar a postura do PT para as eleições de 2026. Guilherme Sigmaringa, filho do advogado Sigmaringa Seixas, é considerado uma alternativa para evitar conflitos entre dois segmentos majoritários do partido.



