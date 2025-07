Eleição para escolha do novo presidente do PT no DF acontece neste domingo

Neste domingo (6), filiados do PT do Distrito Federal escolherão o novo presidente da legenda, em uma eleição marcada por intensas disputas internas. Guilherme Sigmaringa surge como o principal concorrente após receber apoio significativo dentro do partido, especialmente após a desistência de Chico Vigilante.



Há expectativa de que sua vitória fortaleça uma candidatura própria do PT ao governo do DF, alinhando-se com os interesses do pré-candidato Geraldo Magela. Enquanto isso, questões financeiras antigas, como a dívida de campanha de 2006, também pesam nas discussões. Rejane Pitanga, ex-presidente da CUT, é outro candidato de destaque, representando a tradição sindical do partido.



