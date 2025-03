Eliminatórias da Copa: Seleção Brasileira enfrenta a Argentina com mudanças no time

70 mil torcedores estiveram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília , para assistir a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 1. Com este resultado, a Seleção Brasileira subiu para a segunda posição nas eliminatórias. Para o próximo confronto contra a Argentina, a equipe contará com quatro novos jogadores: Beraldo, João Gomes, Éderson e Weverton.



Alisson, após choque na cabeça durante o último jogo, e Gerson, com dores na coxa, estão fora. Além disso, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estão suspensos pelo segundo cartão amarelo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!