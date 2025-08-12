Empresário do DF é indiciado por lesão corporal após agressão a companheira em elevador

Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, foi indiciado por lesão corporal após agredir sua companheira dentro de um elevador no Guará (DF), em 1º de agosto. A polícia descartou a classificação do crime para tentativa de feminicídio. O empresário será investigado por lesão corporal qualificada por violência doméstica, conforme Lei Maria a Penha, apesar da ausência de denúncia formal da vítima, que ficou internada por cinco dias.



O inquérito será enviado ao Ministério Público do Distrito Federal para revisão, que pode alterar a tipificação do crime. Segundo o advogado de Cleber, ele confia na justiça para esclarecimento dos fatos. A mãe da vítima informou que ela está em acompanhamento psicológico, sem previsão de alta.



