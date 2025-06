Encontro empresarial em Brasília discute crescimento e responsabilidade fiscal

Nesta quarta-feira (11) ocorreu o 2º Brasília Summit Lide Global do ano, reunindo empresários e autoridades. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, destacou a necessidade de responsabilidade fiscal para o crescimento do país, criticando o governo por não conter despesas.



Paulo Octávio enfatizou a importância de avançar em medidas de equilíbrio fiscal e alertou sobre o desafio de altos impostos e a complexidade em gerar empregos. O governador Ibaneis Rocha ressaltou investimentos na alimentação escolar para apoiar pequenos produtores da agricultura familiar, destacando o aumento significativo dos recursos destinados a esses projetos.



