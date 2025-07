Enxame com 20 mil abelhas é retirado de apartamento em Vicente Pires (DF)

Moradores de Vicente Pires (DF) encontraram um grande número de abelhas em seu apartamento. As abelhas entraram pela ventilação do banheiro. Os residentes fecharam as janelas e algumas abelhas morreram no local. Um apicultor foi chamado e capturou cerca de 20 mil abelhas para transferi-las a um apiário. Ninguém foi atacado durante o incidente.



