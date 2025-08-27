Equiparação salarial das forças de segurança passa a ser prioridade para o GDF

O governador Ibaneis Rocha está empenhado em equiparar os salários dos delegados da Polícia Civil do DF com os da Polícia Federal. Ele anunciou o compromisso durante a inauguração de uma delegacia no Lago Sul, após o governo federal ter recusado uma proposta de reajuste.



A equiparação vem sendo reivindicada desde 2017 devido a perdas salariais acumuladas e poderia significar um aumento de até 44%. Atualmente, um delegado de Roraima tem salário superior ao de Brasília , agravando o descontentamento.



