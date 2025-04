Estudantes do DF conhecem a Praça dos Três Poderes em aula especial

A Praça dos Três Poderes recebeu cerca de 40 alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, particularmente de Planaltina e do Vale do Amanhecer. A visita, parte das comemorações do Instituto do Patrimônio Histórico, proporcionou aos estudantes uma compreensão das estruturas do poder executivo, legislativo e judiciário e a importância do patrimônio cultural.



Ranne Saraiva, que chegou no DF há 3 anos vindo do Maranhão, expressou sua surpresa ao visitar prédios que só conhecia pela televisão. Éder Amaral, que passa pela praça diariamente, relatou uma nova perspectiva ao entender o significado dos símbolos ali presentes. A experiência visou conectar os jovens ao patrimônio cultural, promovendo seu engajamento e valorização.



