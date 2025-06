Estudantes e pais enfrentam nova rotina com a volta das aulas em escolas públicas do DF

Após 26 dias, a greve nas escolas públicas de Brasília chegou ao fim, retornando a normalidade para estudantes e pais. Durante a assembleia, houve uma votação acirrada sobre a continuidade da paralisação. O governo do DF se comprometeu a convocar 3 mil novos professores até dezembro e a realizar um novo concurso.



Francisco, diretor do Centro Educacional 11, destacou que 70% dos professores são temporários e que o retorno é necessário para recuperar o conteúdo perdido. Alunos, como Marcos e Mariah, expressaram preocupações sobre as férias comprometidas e a reposição de aulas aos sábados, ainda que reconheçam a importância das reivindicações dos professores.



