Ex-funcionários de empresa de UTIs móveis denunciam atraso de pagamentos

Ex-funcionários da UTI Vida, que presta serviço ao Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal), denunciaram más condições de trabalho e atrasos no pagamento de rescisões. Durante um protesto na Asa Norte, eles relataram problemas sérios, como ambulâncias em péssimo estado, com pneus carecas e bancos rasgados. A diretora regional afirmou que não há pendências financeiras, mas o Ministério Público do Trabalho já instaurou um inquérito para investigar as denúncias de funcionários que foram demitidos sem receber seus direitos.