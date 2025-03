Exército Brasileiro simula resposta à ataques químicos e biológicos contra o país

O Exército Brasileiro realizou uma simulação de resposta a um ataque químico no batalhão da guarda presidencial. A apresentação incluiu a proteção de dignitários, delimitação de áreas contaminadas, remoção de bombas e análise laboratorial com um laboratório móvel. O Tenente coronel Bifano destacou a importância de proteger a população e usar a tecnologia avançada para detectar contaminações a distância. Autoridades internacionais presenciaram o evento, que também destacou a prontidão do país para eventos como a Copa e 30 e a reunião dos BRICS.



