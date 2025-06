Expotchê: 32ª edição é inaugurada no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília

A 32ª edição da Expotchê foi inaugurada no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília . O evento conta com mais de 200 expositores que oferecem roupas e vinhos. Uma das novidades desta edição é a presença de um espaço dedicado ao churrasco.



Sobre isso, Leda Simone, diretora executiva do evento, afirmou: "Criamos um espaço muito especial com apresentações culturais e vários churrasqueiros aqui assando ao mesmo tempo." A feira ocorrerá até o dia 15 de junho, com horários variados durante a semana e entrada franca na primeira hora.



