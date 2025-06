Falso médico é preso em blitz no DF com carimbos, receitas e medicamentos controlados

Um homem foi preso por se passar por médico em Brazlândia, no Distrito Federal. A detenção ocorreu durante uma blitz. Os militares encontraram com o suspeito vários medicamentos controlados, carimbos de médicos, receitas e atestados prontos. O indivíduo possui passagens pela polícia relacionadas a porte ilegal de arma de fogo.



