Falta de conscientização de descarte de resíduos gera acúmulo de lixo no Sol Nascente

Um terreno no trecho 3 do Sol Nascente foi alvo de reclamações devido ao acúmulo de lixo. A limpeza só ocorreu quase um mês após os moradores denunciarem a situação. Tatiana, moradora local, registrou o estado do local e expressou preocupação: "O lixo está chegando até a pista. A população se conscientiza pouco, o papa-lixo está vazio e jogam no chão". A demora na coleta trouxe mau cheiro e problemas de saúde, como dengue. Em resposta, o SLU (Serviço de Limpeza Urbana) limpou a área em menos de uma hora com apoio de caminhões. Moradores esperam que a coleta seja realizada mais regularmente para evitar novos problemas.