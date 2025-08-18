Família busca ajuda para trazer corpo de brasileira que morreu em Portugal

A família de Maria Costa Ramos Santos, que faleceu em Portugal aos 50 anos, está arrecadando cerca de R$ 70 mil para trazer seu corpo de volta ao Brasil. Maria deixou um filho menor, de 16 anos, que também precisa retornar ao país. Até agora, foram arrecadados R$ 20 mil pela solidariedade de amigos e conhecidos.



Glauciene, filha de Maria, explicou a situação: "Nós já tentamos ajuda do governo e do consulado, mas, infelizmente, não obtivemos sucesso." Kathielen, outra filha, está em Portugal acompanhando o irmão e relatou dificuldades com o consulado brasileiro. "Eles disseram que não há suporte para esse tipo de situação."



O Itamaraty afirmou, via nota, que o Consulado Geral do Brasil em Lisboa está à disposição para prestar assistência consular, seguindo a legislação internacional e nacional.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!