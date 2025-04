Família contrata pacote para Caldas Novas (GO), paga R$ 4.500 e fica sem passeio por falta de hotel

Uma família que programou uma viagem a Caldas Novas (GO) por meio de uma agência de turismo enfrentou um contratempo significativo ao descobrir que o hotel reservado não tinha vagas disponíveis. Apesar de o pagamento de R$ 4.500 ter sido efetuado antecipadamente, a empresa informou a falta de hospedagem apenas um dia antes da viagem. Sentindo-se vítimas de um possível golpe, a família busca reembolso e considera formalizar uma denúncia na delegacia do consumidor. Especialistas aconselham manter todos os comprovantes e procurar assistência jurídica para resolver a questão.



