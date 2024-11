Fecomércio inaugura nova sede na Asa Norte: Sesc e Senac também estão de casa nova

O sistema Fecomércio inaugurou um centro administrativo, na 712/912 Norte. O edifício José Roberto Tadros vai abrigar, em 18 mil m², as sedes da Fecomércio, do Senac e uma unidade do Sesc, entre outros escritórios. O prédio tem cinco andares corporativos: refeitório para 60 pessoas, academia, clínicas do Sesc e três estacionamentos subterrâneos – além do externo.