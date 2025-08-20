Festival do Prêmio Engenho reúne jornalistas e estudantes no DF

O Festival do Prêmio Engenho de Comunicação aconteceu no Distrito Federal, reunindo estudantes de jornalismo e profissionais experientes. A 21ª edição do prêmio, que tradicionalmente reconhece o trabalho da imprensa local, agora inclui um festival voltado à formação dos futuros jornalistas. Estudantes participaram de palestras e oficinas sobre os desafios da profissão e o futuro do mercado.



