Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Festival do Prêmio Engenho reúne jornalistas e estudantes no DF

Evento ofereceu palestras e oficinas para formação profissional em jornalismo

DF Record|Do R7

O Festival do Prêmio Engenho de Comunicação aconteceu no Distrito Federal, reunindo estudantes de jornalismo e profissionais experientes. A 21ª edição do prêmio, que tradicionalmente reconhece o trabalho da imprensa local, agora inclui um festival voltado à formação dos futuros jornalistas. Estudantes participaram de palestras e oficinas sobre os desafios da profissão e o futuro do mercado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Distrito Federal
  • Festival
  • jornalismo
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.