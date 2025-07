Filho é preso em flagrante por maus tratos a mãe de 93 anos

A polícia civil prendeu um homem de 59 anos em flagrante por maus tratos a sua mãe, uma idosa de 93 anos. Após denúncias, a Decrim realizou uma operação na residência do suspeito. Os policiais arrombaram a porta ao não serem atendidos e encontraram a idosa acamada e desnutrida entre uma casa bagunçada, com várias latas de atum e carne seca. Um cachorro também foi encontrado sedado. O filho foi autuado por expor à saúde da idosa e apropriação de sua renda. Se condenado, pode pegar até 14 anos de prisão.



