Fim de semana no DF: cultura, dança e tradições juninas com programação gratuita

Neste fim de semana, o espetáculo "A Sós", apresentado por Carlos Guerreiro e Cathrine Zilá, traz dança contemporânea e acrobacias aéreas para representar os altos e baixos de um relacionamento. As sessões ocorrem na sexta-feira às 20h e no sábado às 19h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com opções de gratuidade para estudantes de colégio público e meia solidária com doação de alimentos.



No sábado, Itapoã recebe o Record nas Cidades, evento gratuito a partir das 9h, com diversão e serviços comunitários. Até domingo, o CCBB Brasília oferece programação cultural gratuita. No domingo, o Sesc Gama é cenário do "Tradições Juninas", com entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento, prometendo música, dança e gastronomia típica.



