Fim de semana no DF tem Record nas Cidades, espetáculo de dança e shows

O fim de semana chegou no Distrito Federal e o quadro Programe-se traz as melhoras dicas para os brasilienses curtirem na capital. O Teatro Nacional apresenta o espetáculo de dança “Duo e Corpo em Serenata” dividido em dois atos. Segundo André, um dos organizadores, o primeiro ato é fruto de um workshop de dança clássico contemporânea, enquanto o segundo é uma coreografia mais popular de Ari. A apresentação será no domingo (23), às 19h.



Paralelamente, a Feira da Gestante ocorre no Pátio Brasil, oferecendo produtos e serviços para mães e bebês, com entrada gratuita até domingo. No sábado (22), o evento Record nas Cidades chega a Ceilândia, começando às 9h, com prêmios e música ao vivo, incluindo um show de Ju Marques.



O humorista Mução se apresentará no Teatro Sesc Newton Rossi no mesmo dia, às 20h, com ingressos disponíveis por R$ 50,00 e doação de 1 kg de alimento. Ainda no sábado, Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, faz show no Complexo Fora do Eixo, com ingressos a partir de R$ 50.



