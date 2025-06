Frio avança e Brasília terá fim de semana com mínimas de 12°C

Brasília registrou sensação térmica de até 10°C nesta sexta-feira (14) e o frio deve continuar nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas mínimas no fim de semana devem variar entre 12°C e 13°C, com máximas que podem chegar a 24°C.



Com a queda nos termômetros, doenças sazonais como gripes e resfriados tendem a aumentar. Por isso, a Secretaria de Saúde disponibilizou vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos seis meses de idade.



